Si svolgeranno il 21 luglio le votazioni dell’Aci Vco

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola per il quadriennio 2021-2025 si terranno il giorno 21 luglio. Si svolgeranno presso la sede della Cooperativa sociale La Prateria -in Regione Nosere, dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Lo scrutinio delle schede avverrà subito dopo la conclusione delle votazioni, in quanto è caduto l'obbligo del coprifuoco alle ore 22 stabilito dai precedenti DPCM.

Si ricorda di presentarsi muniti di tessera associativa e documento d'identità.