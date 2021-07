Al via domenica la terza edizione del festival ‘Oxilia teatro e musica per la terra d’Ossola’

Si aprirà domenica 4 luglio alle ore 21.15 la terza edizione del festival “Oxilia – teatro e musica per la terra d’Ossola” con il tradizionale “Concerto di S. Quirico”, in occasione della festa patronale della chiesa di S. Quirico fuori le mura di Domodossola; la Cappella Musicale presenterà un programma dedicato alla musica del periodo barocco tra Italia, Germania e Francia, per soli, coro e orchestra, con la al partecipazione del soprano Federica Napoletani, del mezzo soprano Candice Carmalt, della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con il gruppo vocale Il Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di S. Quirico, sotto la direzione di Anselmo Quartagno.

Il concerto sarà ad ingresso con offerta libera, senza obbligo di prenotazione.

Il pubblico sarà ammesso in sala nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di contenimento del contagio da coronavirus; il concerto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival @oxiliafestival.

Tutte le informazioni su www.oxilia.it.

Federica Napoletani

Conseguito brillantemente il Diploma in Pianoforte nell'estate 2012 sotto la guida del maestro Giampaolo Nuti presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, affianca allo studio dello strumento quello del canto lirico studiando con la M° Maria Cristina Curti presso lo stesso istituto e conseguendo il Diploma in Canto Lirico nell'autunno 2012. Approfondisce gli aspetti stilistici riguardo le più svariate vocalità spaziando dalla musica antica, rinascimentale e barocca a quella belcantistica e cameristica studiando con Alessandra Althoff, Sergio Foresti, Silvia Testoni, Gabriella Ravazzi e Carlo Napoletani. Consegue con lode in giugno 2014 il Master of Arts in Music Performance per il corso di Canto nella classe di Luisa Castellani presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano dove approfondisce in particolar modo il repertorio cameristico e quello contemporaneo: è proprio in questo periodo che ha modo di appassionarsi agli aspetti del repertorio cameristico di lingua tedesca affrontandone lo studio con il M° D. Fueter e proponendone in concerto alcune tra le più riuscite pagine della letteratura musicale. Durante gli studi presso il Conservatorio elvetico ha inoltre la possibilità di approfondire il repertorio antico medievale e rinascimentale sotto la guida in particolar modo di B. Zanichelli, D. Fratelli e G. Conti. Allo stesso tempo si dedica con passione al repertorio contemporaneo collaborando frequentemente con l'Ensemble '900 del CSI e la classe di Direzione d'Orchestra del M° A. Tamayo, presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Nel giugno 2016 consegue con lode e il massimo dei voti il MAS in Contemporary Music presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, corso volto ad affrontare e perfezionare le svariate tecniche esecutive del repertorio del XX secolo. Si esibisce con regolarità in Italia e Svizzera sia in veste di solista che in collaborazione con diversi ensemble vocali e strumentali di musica antica e contemporanea tra i quali Studium Ensemble, Vox Altera, Baschenis Ensemble e Odhecaton con cui si esibisce al Teatro de la Zarzuela di Madrid nel maggio 2013 su musiche del compositore spagnolo Luis de Pablo. Nell’aprile 2014, inoltre, collabora con l’ensemble Matka di Ginevra affrontando l’impegnativa esecuzione solistica delle “Improvisation sur Mallarmé” di P. Boulez presso la Grande Salle du Conservatoire della città all’interno del concerto di apertura del Festival Musique & Sciences. Il panorama contemporaneo la vede partecipe a diverse Prime Assolute tra cui spicca un'importante collaborazione internazionale con il Teatro Nazionale di Prishtina in Kosovo grazie alla quale viene portato in scena, in Novembre 2014, il lavoro Diffraction#1, su testi del drammaturgo kosovaro Jeton Neziraj e musiche di Gabriele Marangoni; collabora inoltre con la Markus Zohner Arts Company, compagnia teatrale volta ad agglomerare al suo interno diverse forme d'espressione artistica proponendo spettacoli d'arte contemporanea in linea con la continua ricerca di nuovi linguaggi sonori e visivi. Il teatro musicale la vede protagonista nei ruoli di Erighetta nell'Intermezzo napoletano “L'ammalato immaginario” di L. Vinci e di Lucy nell'opera “The telephone” di G. Menotti sotto la direzione A. M. Carnelli. E' stata diretta da A. Tamayo, B. Zanichelli, E. Schwarz, P. Da Col, F. Tallachini, M. Pascucci, D. Garegnani, A. M. Carnelli, C. Corrieri. Canta per svariati festival del panorama antico e contemporaneo tra cui Ceresio Estate, Musica nel Mendrisiotto, '900 e Presente, Cantar di Pietre, Vespri Musicali in Santa Maria del Carmine, Invaghite Note, Settimane barocche di Brescia, Aurea Materia, Inequilibrio Festival, Festival Musiques & Sciences di Ginevra, Longlake Festival di Lugano e la Stagione Concertistica del Teatro de la Zarzuela di Madrid.

Candice Carmalt

Nata a Ginevra, canta sin da piccola in cori di voci bianche. Inizia quindi lo studio del canto con Shauna Beesley a Ginevra per poi iscriversi, nel 2005, al Conservatorio di Losanna, dove studia dapprima con Sirvart Kazandjian e successivamente con Hiroko Kawamichi. Nel 2009, nello stesso Conservatorio, consegue il “Bachelor of Music”. Volendosi poi orientare verso la musica contemporanea, inizia a studiare con Luisa Castellani, presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano, con la quale ottiene il “Master of Music Pedagogy” nel 2011 e in seguito il “Master of Music Performance” nel 2013. Dall’inizio dei suoi studi musicali ha potuto cantare ruoli quali: Zerlina (Mozart, Don Giovanni), Iphis (Haendel, Jephtha), Papagena (Mozart, Die Zauberflöte), Cassandra (Gay, Le Sconfitte), e ha eseguito la prima mondiale di Deuxième Femme (Beesley, Le Procès de Michel Servet). Ha partecipato alla creazione di “Breaths” di Leonzio Cherubini, e si è esibita insieme a Barbara Zanichelli e Chloé Levy, con l’ensemble Contrechamps di Ginevra nel “Laborintus II” di Luciano Berio. Si esibisce regolarmente in Svizzera, Italia e Francia con ensemble di musica antica e contemporanea. Ha cantato sotto la guida di Maestri quali: Philippe Béran, Marie-Isabelle Pernoud, Massimiliano Pascucci, Francesco Bossaglia, Luigi Gaggero, Arturo Tamayo, Michael Wendeberg, Jacques Blanc, Salvo Sgrò, Antonio Greco, Ottavio Dantone o Diego Fasolis. Presenta un repertorio che si estende da Hildegard von Bingen a Francesco Hoch, concentrandosi sugli stili della musica antica e contemporanea. Collabora anche con ensemble di presigio quali lo StudiumEnsemble o Tasto Solo per quanto riguarda la musica antica, si è esibita di recente con l’orchestra Zebo in un concerto di musica barocca, e canta con i cori dei teatri lirici di Friburgo e Losanna. Ha registrato per RSI 2, RSR Espace 2 e Stradivarius. All’attività concertistica affianca l’attività di insegnante, dirigendo dal 2011 “USI Voices”, il coro dell’Università della Svizzera italiana.

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario deve la sua denominazione all’attività d’insieme, sia liturgica sia concertistica, svolta dai diversi gruppi al Sacro Monte coinvolgendo un ampio organico di musicisti articolato in diverse formazioni quali La Corale di Calice, la Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, Il Convivio Rinascimentale, la Camerata Strumentale di S. Quirico e l’Orchestra da Camera. Tra le più importanti proposte, sono da ricordare l’esecuzione delle Cantate BWV 8, 55, 57, 84, 113, 133, 147, 151 e 153 e la prima Cantata dall'Oratorio di Natale BWV 248 di J. S. Bach, la ricostruzione della celebrazione solenne dei Vespri di Natale, secondo la forma settecentesca del rito di S. Pio V, il Te Deum in re maggiore di M-A. Charpentier, la prima esecuzione moderna dell’opera in tre atti La Dafne, di A. Caldara, Le Sette Parole del Signore in Croce op. 102 di R. Grisoni, il Gloria, Beatus Vir, Magnificat e diverse composizioni da camera di A. Vivaldi, i Vespri Solenni KV 339 e il Requiem KV 626 di W. A. Mozart, il Requiem op. 48 di G. Faure e il Te Deum di G. Castellazzi, scritto per l’inaugurazione del Traforo del Sempione. Il Venerdì Santo 2003 ha proposto, in prima assoluta, l’esecuzione delle Sette Parole del Signore in Croce, e nel 2014 la Missa Jubilaris, per i quarant’anni di fondazione della Corale di Calice, appositamente commissionate al compositore ossolano R. Olzer, ottenendo unanimi e importanti consensi di pubblico e di critica. La Cappella Musicale ha inoltre nel suo repertorio musiche di H. Schütz, J. C. Bach, G. F. Haendel,, F. J. Haydn J. G. Rheinberger.

