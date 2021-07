Presentato a Domodossola ''Mutazioni e prospezioni''

E’ stato lo spazio d’arte dell’atelier Arredamenti Franzini di Domodossola ad ospitare, lo scorso 30 giugno, la presentazione della monografia di Vittoria Palazzolo, “Mutazioni e introspezioni”. La presentazione sarà fatta da Giovanni Faccenda, storico dell’arte, che ha curato il testo critico, e da Carlo Motta, responsabile libri dell’Editoriale Giorgio Mondadori. Vittoria Palazzolo, nata a Torino nel 1965, vive e lavora a Vogogna.

Il volume presenta ottanta opere acriliche e quattro installazioni, un’accurata selezione della produzione che Vittoria Palazzolo ha dipinto nella sua lunga e consolidata carriera artistica. I soggetti dei suoi lavori astratto-figurativi, dallo stile personale, sono spesso inseriti in mondi planetari assai comunicativi, che contengono temi universali, magari in atmosfere astratte, con forme e cromie solari, graffiati da segni e simboli vagamente siderali, in cui appaiono di frequente figure umane. Queste sono, però, sotto forma di manichini, comunque dotati di sensualità, di sentimenti e di emozioni.