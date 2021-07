Il 3 e 4 luglio Festa d'Estate al Lago delle Rose

Una festa per tutta la famiglia il 3-4 luglio nella splendida area verde del Lago delle Rose di Ornavasso, a pochi minuti dall'autostrada. È possibile partecipare in giornata oppure pernottare in tenda.

Per l'occasione il parco del Lago delle Rose, con ristorante agrituristico, si trasforma in un accampamento d'epoca con figuranti in costume, antichi mestieri e attività. Potrai incontrare anche il "cerusico" il chirurgo di un tempo, con i suoi strani attrezzi, ricercare l'oro, con vere pagliuzze da portare a casa, coniare le monete e altre attività. Il programma è ripetuto sia al sabato che alla domenica.

Sabato sera, dalle 18:00 anche maxischermo per gli Europei di calcio e alle 20:30 spettacolo con il fuoco. Quota di partecipazione euro 25,00 per gli adulti, comprensivo di attività, pranzo o cena con grigliata o prodotti tipici, 20,00 euro per i bambini, con attività, menù bimbo e ricerca dell'oro.

Info e prenotazioni www.grottadibabbonatale.it - info@grottadibabbonatale.it - tel. +39 0323 497349 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13)