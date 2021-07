Vigili del fuoco in azione in pieno centro a Domo in una pizzeria

Principio di incendio nella tarda mattinata di sabato alla pizzeria take away Mordi e Fuggi di via Garibaldi. Una coltre di fumo proveniente dalla canna fumaria posta nel vialetto attiguo alla pizzeria ha creato il panico tra le tante persone presenti al mercato. Sul posto sono giutni i Vigili del fuoco domesi che hanno messo in sicurezza la zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.