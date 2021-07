Le previsioni meteo per il fine settimana

La rimonta di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo mantiene condizioni stabili e prevalentemente soleggiate fino in mattinata. “Dal pomeriggio di sabato – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un'area depressionaria di origine nordatlantica apporterà locali infiltrazioni di aria fredda in quota, favorendo un aumento della copertura nuvolosa e moderata instabilità sull'arco alpino. Per domenica è atteso un deciso passaggio della saccatura sul nord Italia, con conseguente aumento dell'instabilità e rovesci e temporali più diffusi e localmente intensi. La traslazione verso est della bassa pressione determinerà un miglioramento del tempo per lunedì su tutta la regione”.

SABATO 3 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, con nubi in progressivo accrescimento dalle ore centrali a partire dalle zone montane e pedemontane alpine fino ad avere cielo ovunque nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni: dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi di moderata intensità sul settore montano e pedemontano alpino, con possibile interessamento delle zone di pianura dal tardo pomeriggio. Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 3900 m a nord e 4200 m a sud. Venti: sulle Alpi moderati da ovest, sull'Appennino deboli dai quadranti meridionali. Da est-nordest in pianura con rinforzi al primo mattino.

DOMENICA 4 LUGLIO 2021

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso al primo mattino con spazi più soleggiati sulle Alpi Cozie e Marittime. Nel corso della mattinata nubi in aumento fino ad avere cielo ovunque nuvoloso nel pomeriggio. Dalla serata attenuazione della nuvolosità in montagna. Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci e temporali, deboli o moderati, sul settore montano e pedemontano, in intensificazione ed estensione alle zone di pianura del corso del pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni in tarda serata. Zero termico: in calo sui 3500-3600 m e sui 3800 m a sud. Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, con rinforzi forti su Alpi Cozie e Marittime nel pomeriggio, deboli dai quadranti meridionali su Astigiano ed Alessandrino e orientali sulle restanti zone di pianura. Dalla tarda serata rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali.