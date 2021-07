La Filarmonica di Villadossola dedica i suoi concerti alle olimpiadi

Due concerti della Filarmonica di Villadossola ispirati ai giochi olimpici, il 9 luglio alla Collinetta dello sport e il 16 nella piazza del Maglietto. Dopo un anno di attesa, è arrivato il momento delle olimpiadi a Tokyo, quindi la Filarmonica ha deciso di omaggiare i giochi con due serate che costituiranno un viaggio musicale nei cinque continenti. Tutti gli anni la banda musicale locale organizza concerti nelle piazze delle diverse frazioni del Comune, per avvicinare tutti gli abitanti e portare la buona musica in tutti gli angoli comunali. L'edizione di quest'anno sarà purtroppo un poco ridotta rispetto a quella di due anni fa, quando oltre alla Filarmonica si sono esibiti gruppi di musicisti provenienti dalla scuola musicale, ma sempre meglio dell'anno scorso, quando si è dovuto annullare la manifestazione per i motivi che conoscono tutti. -

“La voglia di ripartire era tanta -sottolinea Daniele Gnoato, presidente della Filaromonica di Villadossola - Già ad aprile volevamo realizzare qualcosa, ma solo ora ci siamo riusciti. La continuità serve, altrimenti la gente si abitua al piacere di stare a casa, non solo il pubblico, ma anche gli stessi musicanti! Per questo non ci fermeremo qui: vogliamo organizzare qualche evento anche a settembre, e a ottobre, e poi ovviamente il grande concerto di Natale come tutti gli anni. Ci proveremo”.



L'appuntamento è quindi per il 9 luglio, con replica prevista il 16 luglio, nella piazza del Maglietto nei pressi del CAI di Villadossola. A dirigere entrambe le serate sarà il maestro Riccardo Armari. I concerti sono organizzati con il patrocinio del Comune di Villadossola e di Anbima Piemonte.

