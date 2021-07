Proseguono i lavori alla Casa di comunità di Montescheno

I lavori di ampliamento della "Casa di comunità per la valle Antrona", a Montescheno proseguono a gonfie vele.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo immobile che sarà collegato all’esistente, ex asilo di Montescheno riconvertito nel 1983, mediante un passaggio coperto e attrezzato.

La nuova struttura prevede la creazione di nuovi posti letto e la realizzazione degli spazi adibiti a servizi ed ora mancanti, quali: zona “percorso lavaggio” in cucina, camera mortuaria e locale per il culto, palestra, locale parrucchiere, spazio polivalente per attività, ambulatorio medico.

A lavori ultimati il servizio sarà interamente una RSA per anziani non autosufficienti con 40 posti autorizzati ed un centro per l’erogazione di servizi alla popolazione della valle Antrona nonché la sede centrale per l’erogazione di servizi domiciliari.

Questi gli obiettivi del progetto:

Dai precedenti 21 posti in RSA (non autosufficienti) e 2 posti RA (parzialmente autosufficienti) arrivare a 40 posti RSA; incremento occupazionale; potenziamento dei servizi per la comunità; contrasto all’isolamento e alla solitudine; aumento dei posti in residenzialità e semi residenzialità

Fin dagli anni '90 è risultato evidente il cambiamento demografico della valle che ha portato alla prima creazione della "Casa di servizio per gli anziani e la comunità della valle Antrona".

E proprio nella continua lettura del cambiamento, dal 2019, la Cooperativa La Bitta, la parrocchia di Montescheno e i comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle, Montescheno hanno scelto di unirsi per portare avanti questa impegnativa progettazione che verrà ultimata nel corso del prossimo anno.

Siamo felici di raccontare queste storie, emblematiche per il loro impegno e la loro cura della comunità.

Il progetto aveva ricevuto, nel 2019, un contributo con il bando Emblematici Provinciali di Fondazione Cariplo.