Dopo un periodo funestato dal Covid la Ballet Academy torna a calcare il palcoscenico

Si è svolto sabato 12 giugno al teatro San Francesco della Cappuccina il saggio di fine anno accademico della scuola di danza Ballet Academy di Serena Donà. Due ore piacevolissime a passo di danza in cui il pubblico è stato avvolto dalla magia che solo il teatro sa infondere.

Quello che è andato in scena non è stato un semplice saggio ma un bellissimo spettacolo, un evento scintillante per la ricchezza del programma estremamente raffinato, curato nei minimi dettagli di esecuzione e interpretazione, impreziosito da splendidi costumi e dalla dolcezza e tenerezza delle allieve più piccole dalla bravura di quelle più grandi.

Particolarmente accurata la scelta delle musiche, tutte coinvolgenti, dei giovani ballerini che hanno regalato ai presenti una serata artistica di pregevole livello professionale, esibendosi in coreografia di danza classica, moderna e contemporanea. Tutto ciò ha catturato l'interesse del pubblico che ha apprezzato con entusiasti applausi il grande lavoro svolto dall'insegnante e dalle allieve.

Si è trattato di uno spettacolo vario e completo, che conferma la validità, qualità e serietà di questa scuola che, a 4 anni dall'inizio del suo percorso didattico e artistico, è cresciuta diventando una realtà sempre più apprezzata.

L'insegnante direttrice artistica è Serena Donà, diplomata all'Accademia Ucraina di balletto, con alle spalle numerose esperienze lavorative in importanti compagnie internazionali, tra cui la prestigiosa Moscow Ballet. Nonostante le difficoltà dovute alla chiusura imposte alle scuole di danza causa covid Donà non si è fermata, programmando le lezioni on-line e appena è stato possibile organizzandosi con lezioni all'aperto, riuscendo a garantire alle allieve una continuità didattica e facendole partecipare a concorsi, con la vincita di borse di studio, l'ingresso in prestigiose accademie. Ma anche a mettere in scena, in pochissimo tempo, lo spettacolo di fine anno.

“È stato l'evento che più degli altri mi ha dato grande soddisfazione - ci tiene a precisare Serena - , considerando il fatto che ho dovuto prepararlo in breve tempo; ho apprezzato molto l'impegno, l'entusiasmo e la determinazione delle mie allieve che anche in questo periodo di emergenza sanitaria hanno continuato a lavorare con passione; sono fiera e orgogliosa di averle nella mia scuola e le ringrazio per essersi impegnate al massimo dando prova di disciplina, preparazione e chiudendo l'anno in modo magistrale.

Prosegue Serena: “Un sentito grazie va ai genitori che hanno creduto in me hanno permesso loro di riprendere l'attività in sede, ringrazio di cuore la mia amica Magda che con grande entusiasmo ha presentato lo spettacolo e la mia collega ballerina professionista Nicole Mocellini che si è esibita al mio fianco nella coreografia di danza contemporanea in un assolo di danza classica tratto dal Don Chisciotte”.

“Mi fa piacere che le esibizioni abbiano riscosso grande successo – conclude l’insegnate - e che le persone abbiano potuto ritornare a godere di questa meravigliosa arte. E' stata una serata veramente emozionante, sicuramente da ricordare e soprattutto che l'arte, in tutte le sue forme, la musica, il teatro, la danza, riprenderanno a vivere e regalarci magia, quella di cui tutti noi abbiamo bisogno”.

I corsi riprenderanno al 13 settembre con una lezione aperta e gratuita; è già possibile iscriversi contattando il numero 3466060310, su Facebook e instagram @sdballetaccademy