E' morto il giornalista novarese Angelo Del Boca. Era un amico di Crodo

Del Boca è morto a Torino, dove abitava. Nato a Novara nel 1925, allo scoppio della seconda guerra mondiale, Del Boca fu costretto ad arruolarsi e spedito in Germania per un corso di addestramento. Ritornato in Italia nell’estate del 1944, decise di disertare e di unirsi alla Resistenza. Dopo la guerra si dedicò alla scrittura scrivendo racconti e diventando giornalista prima a ‘La Gazzetta del Popolo’ e poi a ‘Il Giorno’. Del Boca pubblicò numerosi volumi, molti dei quali per raccontare le atrocità perpetuate dal fascismo durante il processo di colonizzazione in Africa. Fu il primo a raccontare le azioni del fascismo in Libia e in Etiopia, dove le truppe italiane ricorsero a bombardamenti aerei su centri abitati, all'impiego di armi chimiche e alla creazione di campi di concentramento. Ricevette anche tre lauree honoris causa dalle Università di Torino, Lucerna, Addis Abeba. Fu anche uno degli ultimi ad intervistare Gheddafi, prima che il leader libico fosse ucciso.