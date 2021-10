Si è svolto in Vigezzo il raduno degli ex finanzieri

Dopo un anno di stop per la pandemia, ha potuto essere nuovamente organizzato in Valle Vigezzo il ritrovo all'insegna dell'amicizia tra coloro che hanno prestato servizio nella Guardia di Finanza.

Da ben 21 anni è Elio Bargi, torinese di None, il vulcanico organizzato di questo riuscito momento di fratellanza in ricordo della giovinezza, ovvero di quegli anni passati che hanno visto lui e tanti altri appartenenti alle Fiamme Gialle di tutta Italia, operare nelle zone di confine.

Momenti di lavoro ma anche di grande condivisione nella socialità, e che Bargi (con un trascorso nelle Fiamme Gialle in Vigezzo, una valle a cui è sempre rimasto molto legato) da oltre due decenni continua a mantenere vivi grazie a questa giornata, come ha fatto anche in questi mesi, provvedendo a tutti gli aspetti organizzativi, insieme ad un gruppo di amici ed ex colleghi.

L'incontro si è svolto nei giorni scorsi però senza la presenza di Elio Bargi, bloccato purtroppo all'ultimo da un problema di salute. La macchina organizzativa era però già ben oliata e quindi il ritrovo ha ottenuto il meritato successo e si è aperto domenica mattina alle 11 con la Santa Messa al santuario di Re, poi il trasferimento all'albergo ristorante “La Scheggia” di Santa Maria Maggiore per il vero e proprio momento conviviale.