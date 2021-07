Classifica Sole 24 Ore: premiati Cirio e Canelli, soddisfazione dei deputati della Lega

"Premiati Cirio e Canelli. Ottimo e lusinghiero l'esito dell'indagine demoscopica de Il Sole 24 Ore sia per il presidente della Regione Piemonte sia per il sindaco di Novara, che ha saputo trasformare la città. Entrambi stanno onorando al meglio il proprio mandato, confermando ancora una volta che con la Lega e il centrodestra vincono il merito e la competenza e quindi i cittadini. Molto male, invece, il sindaco di Torino, finita in fondo alla classifica del Governance poll: 94ma su 105. Segnale evidente che il gradimento dei torinesi per Appendino è pressoché pari a zero".

Così i deputati della Lega Alberto Gusmeroli, Alessandro Giglio Vigna ed Elena Maccanti.