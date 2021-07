M5S: "Treni per la Liguria strapieni e il mare resta un miraggio per molti piemontesi"

“Il mare è ormai un miraggio per i cittadini piemontesi che decidono di andarvi in treno. Convogli stracolmi, persone sedute a terra, molti senza mascherina, poco distanziamento e scarsi controlli. Tutto documentato da foto immortalate da viaggiatori disperate e pubblicate sui social", attacca il gruppo regionale del M5S.

"Trenitalia ha comunicato di aver aumentato le corse e che in caso di superamento della soglia dell'80% di occupazione, il personale è obbligato a fermare il treno invitando i passeggeri in eccesso a prendere il prossimo treno. Le corse aggiuntive non risultano comunque sufficienti ed i controlli, a giudicare dalle lamentele, sarebbero pressoché assenti. Insomma, se si sommano i disguidi su rotaia ai lavori infiniti sulle autostrade, per i cittadini piemontesi la Liguria non è mai stata così lontana", prosegue la nota del gruppo regionale pentastellato.

"In questa situazione, è sempre più evidente e grave il silenzio e l'immobilismo dell'assessore regionale ai Trasporti Gabusi. Da mesi restano inascoltate le richieste delle associazioni di pendolari che chiedono a gran voce un ritorno almeno alla condizione precovid dei servizi di trasporto pubblico".

"Invece perdurano servizi ridotti ed insufficienti sull'intero territorio, nonostante da un anno e mezzo si rinnovino le richieste di avviare una programmazione per la ripartenza di tutti i servizi. A giudicare dal nulla di fatto, il trasporto pubblico locale non è certo tra le priorità della Giunta Cirio. Porteremo il caso, nuovamente, in Consiglio regionale per ottenere una risposta chiara da parte dell'esecutivo regionale", concludono gli esponenti del gruppo regionale M5S.