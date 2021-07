Oltre 35mila vaccinati lunedì in Piemonte

Sono 35.288 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 19). A 22.935 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di ieri, in particolare, sono 5.040 i 16-29enni, 2.759 i trentenni, 4.193 i quarantenni, 10.380 i cinquantenni, 3.379 i sessantenni, 4.984 i settantenni, 754 gli estremamente vulnerabili e 241 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.881.080 dosi (di cui 1.362.446 come seconde), corrispondenti al 90,1% di 4.307.550 finora disponibili per il Piemonte (percentuale leggermente inferiore a quella di ieri perché comprensiva del caricamento in piattaforma delle dosi di AstraZeneca).

AL VIA SUL PORTALE IL CAMBIO DATA: 6.119 NELLA PRIMA GIORNATA

Sono 6.119 gli spostamenti di data effettuati ieri dai cittadini, primo giorno in cui era possibile, sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it: 3.522 per la prima dose e 2.597 per la seconda dose.

Si ricorda ai cittadini che la possibilità di anticipare o posticipare la data di somministrazione è vincolata alla disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispettive Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino.

10 E 11 LUGLIO OPEN DAYS ALL’HUB VALENTINO. DA MERCOLEDÌ LE PRENOTAZIONI

Dalle ore 9 di mercoledì 7 luglio sono possibili le prenotazioni sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per gli Open Days in programma nel fine settimana all’hub del Valentino (sabato 10 e domenica 11 luglio), fino ad esaurimento dei 3.000 posti complessivi previsti.

Gli Open Days sono per gli over 18 da tutto il Piemonte che non hanno ancora ricevuto la convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni dall’Open Day.