Raccolto alla Coop cibo per gli animali bisognosi

Sabato 10 luglio 2021, in 41 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e Alta Lombardia, torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa” destinata ai cani e ai gatti abbandonati. Nel Vco saranno coinvolti i punti vendita di Crevoladossola, Domodossola Cassino, Gravellona, Intra-Verbania, Omegna e Villadossola.

Per tutta la giornata sarà possibile aderire alla campagna acquistando e consegnando i prodotti per animali (crocchette, scatolette di cibo umido, biscotti) ai Soci Coop e ai volontari presenti presso il punto vendita appartenenti alle associazioni (tra cui canili e gattili) e alle strutture territoriali che si occupano di salvare e accudire gli amici a quattrozampe meno fortunati e in cerca di casa. Il ricavato sarà così devoluto: Crevoladossola (A.mici dei Mici Crevoladossola / Associazione Amici del Cane Domodossola), Domodossola (Associazione Amici del Cane), Gravellona (Onlus Cuori invisibili e Onlus Nati Liberi), Intra-Verbania (Ass. Volontari Canile Comunale di Verbania; Ass. Amici degli Animali Onlus via Casoni Verbania Fondotoce; Ass. Scodinzola Felice), Omegna (Amici del cane Odv), Villadossola (A.mici di Rina Villadossola)

Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Si registra il dato più alto nel periodo estivo (25-30%), quando la partenza per le vacanze pone il problema della loro presenza. L’abbandono è un reato. Ognuno può fare molto in questo campo: anche se non ha la possibilità di adottare un amico quattrozampe, può aiutare un rifugio. Nei punti vendita Nova Coop la raccolta alimentare speciale ha come obiettivo il sostegno materiale delle associazioni e delle istituzioni territoriali che si occupano di animali randagi e abbandonati ma anche nei confronti di persone sole e famiglie che, trovandosi in condizioni di disagio economico, potrebbero rinunciare alla compagnia di un animale domestico.

Nova Coop, da sempre attenta alle necessità delle aree in cui opera, prosegue così il suo impegno nel generare valore condiviso e nel portare aiuto a chi ne ha più bisogno attraverso le campagne “Dona La Spesa” per la raccolta di prodotti alimentari e beni di prima necessità, per quella dei materiali didattici e di cancelleria e per quella destinata a cani e gatti. In occasione di quest’ultima lo scorso anno sono astati raccolti e devoluti oltre 10.000 prodotti.

"Anche quest’anno proponiamo una raccolta alimentare speciale dedicata ai nostri amici a quattrozampe meno fortunati o a rischio abbandono – dichiara Enrico Nada, Responsabile Attività Sociali di Nova Coop – portiamo così avanti un impegno solidale che ci vede attivi su più fronti, dal sostegno alle persone in condizioni di fragilità all’aiuto per le famiglie che non possono permettersi di acquistare i materiali scolastici per i propri figli, senza dimenticare però i nostri fedeli compagni animali. Uno sforzo reso possibile come sempre dall’impegno e dalla partecipazione attiva dei nostri Soci ma anche dai rapporti di collaborazione che Nova Coop instaura in ognuno dei territori in cui opera con le istituzioni locali e le realtà del terzo settore".