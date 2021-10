Aumentati i controlli nelle stazioni e sulle linee ferroviarie

È di un indagato, 974 persone controllate, 81 operatori impegnati in 26 stazioni ferroviarie, 172 treni controllati il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, il network di Polizie Europee RAILPOL, partecipando all’azione comune denominata “Rail Action Day 24 blue”, effettuata dalle 7 del 2 Luglio alle 7 del 3 Luglio 2021, organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria, per la prevenzione ed il contrasto dei reati maggiormente perpetrati in ambito ferroviario.