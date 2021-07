Pizzi contro la proposta di Songa su un ospedale unico tra Verbania e Omegna

Non sono proprio andate giù al sindaco Pizzi le dichiarazioni del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Luigi Songa sulla questione ospedale unico. IL primo cittadino attraverso un comunicato sottolinea come sia imprescindibile il motto di 5 anni della sua campagna elettorale 'Lontano dai partiti', "....sono più che mai convinto di quanto sia ancora importante per la nostra Città il progetto civico che ha rappresentato il motore centrale dell'azione amministrativa di questi cinque anni" le parole di Pizzi che 'avverte' anche il suo vice sindaco, Angelo Tandurella, passato nei mesi scorsi nelle fila del partito di Giorgia Meloni: "Il fatto che Angelo Tandurella, eletto nella lista “Lucio Pizzi Sindaco” e nominato Vicesindaco dal sottoscritto, sia transitato successivamente nel partito di Fratelli d’Italia, non significa di per sé che per tale compagine possa immaginarsi un trattamento differente rispetto a questa linea, che ha e avrà sempre come faro il bene della nostra Città".

Ecco il testo integrale del sindaco Pizzi:

"Siamo ad un passo da un risultato storico - la costruzione di un nuovo e moderno ospedale a Domodossola - e, nel caso decidessi di ricandidarmi, non svenderò certo questo sogno per avere l’appoggio elettorale di partiti che, forti di sondaggi favorevoli, ritengono di essere necessari ma si ripropongono insistentemente come distanti dagli obiettivi per i quali gli ossolani hanno combattuto come leoni.

Ho letto con grande disappunto l'ennesimo comunicato del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luigi Songa, volto a riaprire la discussione sulla sanità provinciale sostenendo ancora ipotesi che ritenevamo ormai tramontate e che prevederebbero addirittura di privare del tutto Domodossola del suo ospedale a favore di una nuova struttura posizionata tra Omegna e Verbania, proposta assolutamente inaccettabile.

Mi vedo quindi costretto a rilevare come, alla vigilia dell’appuntamento elettorale di Domodossola, il tema della sanità torni alla ribalta e interroghi ciascuno di noi sul modello da scegliere.

La battaglia, dunque, non è ancora finita e, per essere vinta, non si può prescindere da un'amministrazione domese la cui maggioranza sia davvero unita nella sua linea d'azione ed assolutamente impermeabile a negative influenze partitiche.

In tale contesto sono più che mai convinto di quanto sia ancora importante per la nostra Città il progetto civico che ha rappresentato il motore centrale dell'azione amministrativa di questi cinque anni.

Tale progetto, che non è né di destra né di sinistra, rimane sempre aperto a tutte le forze che hanno ben chiaro come l'unico obiettivo debba essere l'interesse della nostra comunità, non quello dei singoli partiti o le ambizioni personali, ma non potrà di sicuro ricomprendere partiti che tentano ancora di ostacolare l'avvio della riorganizzazione sanitaria mortificando Domodossola e l'Ossola, costretti sin dalla creazione di questa Provincia a lottare per non vedere svilita la presenza di servizi pubblici sul proprio territorio.

Durante questi cinque anni ho dovuto sacrificare molto alle mie relazioni famigliari e a maggior ragione, nel caso dovessi sciogliere la riserva, lo farò

solo ed esclusivamente su queste basi prescindendo, come è giusto che sia, da qualsiasi tipo di rapporto.

Il fatto che Angelo Tandurella, eletto nella lista “Lucio Pizzi Sindaco” e nominato Vicesindaco dal sottoscritto, sia transitato successivamente nel partito di Fratelli d’Italia, non significa di per sé che per tale compagine possa immaginarsi un trattamento differente rispetto a questa linea, che ha e avrà sempre come faro il bene della nostra Città".