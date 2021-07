Marco Bossi sull'ospedale: "Inutile rivangare progetti già superati"

"La posizione della Lega sulla Sanità del VCO è chiara, lineare e trasparente da tempo – dichiara il consigliere della Lega Marco Bossi commentando le dichiarazioni del sindaco di Domodossola – . Condividiamo le preoccupazioni del sindaco Lucio Pizzi, è inutile rivangare progetti già superati, stiamo entrando in una fase nuova con il PNRR che getta le basi per il futuro. Parlare oggi di ospedale unico per il VCO vuol dire non aver compreso in che direzione si stanno indirizzando le attuali politiche sulla Sanità pubblica.

Riteniamo che la condivisione del percorso con il territorio sia fondamentale per cercare di risolvere un problema che grava sulla nostra provincia da troppo tempo, contro ogni strumentalizzazione politica, consapevoli di come l'emergenza Covid ci abbia ricordato una volta di più l'importanza dei tre presidi provinciali.

La Lega su questo non ha mai avuto dubbi. – conclude Bossi.

Così in una nota il consigliere Marco Bossi