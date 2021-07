Gravellona, Cirio ribadisce: "La Regione finanzierà il completamento del palasport provinciale"

“La Regione finanzierà il completamento del palasport provinciale di Gravellona. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: le opere iniziate vanno terminate”. Così il presidente Alberto Cirio nel corso della sua visita ad Omegna per i 120 anni della Lagostina ha risposto su un progetto infinito di questo territorio.

“Il nuovo accordo di programma è pronto, i soldi (più di 400mila euro ndr) sono già stati deliberati e stanziati. I colloqui tra uffici regionali ed amministrazione comunale sono quasi quotidiani e dunque possiamo dire che la struttura sarà terminata” ha ribadito il presidente del Piemonte. Tutti i nuovi accordi di programma per varie opere sul territorio regionale dovrebbero essere ratificati nella giunta della prossima settimana.

“Ci fanno piacere le parole di Cirio -spiega il sindaco di Gravellona Gianni Morandi- che ha per altro ribadito quanto dichiarato in altre occasioni. Ora speriamo davvero che si arrivi al dunque del nuovo accordo: noi nel frattempo abbiamo posato la cabina elettrica, faremo pulire l’area esterna ed abbiamo anche un progetto per la sistemazione interna ed esterna per rendere opera funzionale . Speriamo che l’iter si acceleri, perché la burocrazia ha tempi lunghi e spesso è un freno”.