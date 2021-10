''Ospedale baricentrico? Songa venga in Ossola a settembre a fare la proposta''

Dopo il sindaco Lucio Pizzi anche l’ex presidente del consiglio domese, Carlo Valentini, ‘tira le orecchie’ a Luigi Songa, responsabile di Fratelli d’Italia nel VCO.

Songa aveva alimentato la polemica sull’ospedale nuovo a Domodossola, sostenendo che l’operazione della Regione tagliava fuori il Verbano e soprattutto il Cusio. Songa, di fatto, rilanciava l’idea dell’ospedale baricentrico, bocciando quello previsto nella piana tra Domodossola e Villadossola.

Poi la lettera di Pizzi che ha ‘messo i puntini’ anche sulla posizione del suo vicesindaco, Angelo Tandurella, esponente di Fdi, ma anche di una maggioranza domese che punta molto sull’ospedale in Ossola. Una specie di ''avviso ai naviganti'' cioè al suo vice Tandurella e al partito di Fratelli d'Italia che dovrebbe, ripetiamo dovrebbe, sostenerlo se si ripresentasse al voto.

Ora arriva anche la posizione di Valentini, fuori dalla Lega ed ex del consiglio domese. Valentini scrive a Songa: ‘’Caro Luigi, dovresti fami un favore tra settembre e ottobre…. Vieni in Ossola a fare questa dichiarazione come FdI. Ti aspetto!!’’.

La campagna elettorale ancora in embrione si infiamma così attorno al solito tema: la sanità, argomento trito e ritrito anche perdhè tema mai risolto in una mai nata, politicamente e geograficamente, provincia del VCO.

Valentini però mette in chiaro anche la sua posizione sull’ospedale. ‘’Ritengo vada ristrutturato il San Biagio - dice - e non vada realizzato un nuovo ospedale fuori città. L’ospedale rappresenta una fetta importante dell’economia cittadina. A Pizzi dico: passi seriamente dal dire al fare e si dimostri lontano dai partiti, dimostrando coerenza alla città e ai suo concittadini: e si candidi con la sua lista civica’’.