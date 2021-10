Si è svolta l’esposizione ‘Robotica e Cittadinanza digitale in mostra’ alle Casetti di Preglia

Al termine dei percorsi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto del Ministero dell'istruzione per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale. nell'area esterna dell'istituto Casetti il 19 giugno si è svolta l’esposizione ‘Robotica e Cittadinanza digitale in mostra’.

Gli studenti hanno guidato i familiari, invitati all’evento, lungo il percorso di presentazione dei progetti e dei prodotti realizzati durante i tre giorni di attività laboratoriali, svoltesi dalle 9 alle 16.30, durante i quali hanno imparato a creare ambienti di realtà virtuale e aumentata animati utilizzando il coding e a programmare robot; hanno inoltre migliorato le loro competenze di cittadinanza digitale attraverso giochi online interattivi pensati per insegnare i fondamenti della sicurezza nel Web in modo divertente.

«Sono stati tre giorni di lavoro intenso – spiega la tutor Maria Cristina Giuliani - in cui i ragazzi hanno ritagliato, manipolato, assemblato e raccontato, lavorando in gruppo per arrivare insieme alla realizzazione di un prodotto finale; grazie agli ampi spazi a disposizione all’interno e all’esterno della scuola, hanno avuto l’occasione di recuperare quella modalità di lavoro collaborativo che è tanto mancata in questo secondo anno di scuola vissuto nel rispetto delle misure anti-Covid. E’ stata un’esperienza molto positiva – prosegue - anche per gli insegnati che hanno visto i ragazzi applicarsi con entusiasmo e passione, in autonomia e aiutandosi reciprocamente, compresi quegli alunni che durante l’attività didattica curricolare si mostrano poco motivati e fragili nei loro saperi. Questo, a testimonianza della validità di una didattica diversa, collaborativa, basatsull’apprendimento attivo».

Il progetto è stato finanziato dai Fondi Strutturali Europei la Casetti ha svolto due moduli: Il primo con i robot per le classi seconde di scuola secondaria di primo grado con 19 alunni ed un finanziamento di 5.682 euro con docente esperta: Beatrice Crosa Lenz docente Tutor: Cristina Giuliani. Il secondo competenza di cittadinanza digitale: navigazione sicura riservato alle classi prime di scuola secondaria di primo grado che ha coinvolto 12 alunni con un finanziamento sempre di 5.682 euro con docente esperta: Giada Zerboni e docente Tutor: Massimiliano Castoro.