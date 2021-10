Elisa Longo Borghini seconda nella tappa di Puegnago del Garda

Marianne Vos (JUMBO-VISMA WOMEN TEAM) si impone nella 7^ Tappa, l’ultima in Lombardia, della corsa internazionale. Sui 110 km di sfida da Soprazzocco di Gavardo a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia, in un tracciato impegnativo e ondulato con arrivo caratterizzato da un circuito finale ripetuto 5 volte per un totale di 5 GMP (Gran Premi della Montagna di 3 categoria), è l’atleta olandese a spuntarla nel duello finale con la tricolore Elisa Longo Borghini (TREK – SEGAFREDO), prima italiana sul podio del Giro 2021. Sul terzo gradino del podio Anna van der Breggen (SDW - TEAM SD WORX) che conferma la sua leadership nella classifica generale. Lucinda Brand (TREK – SEGAFREDO) protagonista della fuga di giornata è la nuova Maglia Verde.

Una tappa nervosa resa spettacolare dai numerosi attacchi e contrattacchi di giornata. All’ultimo chilometro è proprio l’italiana Elisa Longo Borghini a rompere gli indugi. La risposta immediata arriva della portacolori della JUMBO-VISMA WOMEN TEAM che ha poi la meglio all’arrivo, tagliato a 2 ore e 48 minuti. Per Marianne Vos questo è il secondo successo nell’edizione 2021 dopo la tappa di Ovada e il trentesimo alla corsa femminile: è l’atleta più vincente della corsa a tappe.

“È una vittoria incredibile perché non avevo minimamente pensato potesse accadere. Al Giro ogni giorno è un nuovo giorno e bisogna essere pronti a combattere. Penso che il mio team sia stato davvero di ispirazione per farmi trovare nella giusta posizione e darmi la possibilità di avere la giusta concentrazione per portarmi alla vittoria. IL Giro d’Italia Donne è sempre speciale per me, mi trovo bene nelle gare, sento speciali vibrazioni” le parole della vincitrice di tappa.

Cronistoria della Corsa – La prima azione di giornata è da parte di Matilde Vitillo (BEPINK) e Riejanne Markus (JUMBO-VISMA WOMEN TEAM) che si staccano dal gruppo fino a raggiungere un vantaggio di 1’23”. Il loro tentativo è poi annullato. In contropiede scatta Lucinda Brand (TREK – SEGAFREDO) che transita per prima al 2^ Gpm precedendo la Maglia Verde. Alla fine del secondo giro il gruppo è a 1’21” dalla fuggitiva. Diminuisce il vantaggio dell’olandese Brand a 1’03” a conclusione del terzo giro. In forte rimonta sulla fuggitiva escono cinque contrattaccanti: Alexis Ryan (CANYON//SRAM RACING), Eugénie Duval (FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE), Sofia Bertizzolo (LIV RACING), Leah Thomas (MOVISTAR TEAM WOMEN), Coryn Rivera (TEAM DSM) che la raggiungono. Il gruppo si ricompatta quando mancano 23 km al traguardo. C’è un tentativo, a 20 km dalla fine, da parte dell’atleta Marta Jaskulska (LIV RACING) con un allungo. All’inizio dell’ultimo giro, il gruppo è di nuovo compatto ed è il TEAM SD WORX a fare l’andatura. Molto attiva, nel primo gruppo di 25 atlete, la Maglia Bianca, Niamh Fisher-Black (SDW - TEAM SD WORX) dove è presente anche la Maglia Rosa. È poi Marta Bastianelli (ALÉ BTC LJUBLJANA) a tentare l’azione solitaria quando mancano 8 km all’arrivo ma la TREK – SEGAFREDO chiude il tentativo dell’italiana ed impone l’andatura insieme al Team DMS. All’ultimo km Elisa Longo Borghini sferra l’attacco ed è Marianne Vos a rispondere. Nel testa a testa finale è l’olandese ad imporsi. Piazza d’onore per Longo Borghini, seconda e Van der Breggen, terza.