Vaccinazioni, superate le 158 mila dosi in provincia

Sono 158.667 le dosi di vaccino anticovid somministrate nel Verbano Cusio Ossola. I dati a noi forniti dall’Asl Vco parlano di una massiccia somministrazione che ha permesso al momento di immunizzare 57.675 persone, che hanno ricevuto le due dosi previste.

Il centro vaccinazioni ad aver somministrato più dosi è il teatro Il Maggiore di Verbania, con 37260 dosi, seguito dall’ospedale di Domodossola con 22397 e dal dipartimento 2 di Omegna con 22343. Sono in tutto 16 i centri utilizzati nel Vco, distribuiti tra Ossola, Verbano e Cusio.

Divisi per fasce di età le somministrazioni sono state 3.269 per gli ultra novantenni; 132000 per la fascia 80-89 anni; 19598 per quella 70-79; 23581 per chi ha tra 60 e 69 anni; 29057 per le persone tra 50 e 59 anni; 22467 per i quarantenni; 15834 per i trentenni; 15289 per i ventenni, 5768 per chi ha tra 16-19 anni e infine 18183 gli under 15 anni.

Nelle ultime ore si era però sparsa la voce, inesatta, della chiusura del centro vaccinale di Premosello. Voce smentita dall’asl. Chi si è lamentato con Ossolanews per non aver potuto vaccinarsi a Premosello può essere incorso in alcuni disguidi di comunicazione: non aver letto la comunicazione di cambio del centro dove doveva vaccinarsi; la possibilità di aver fornito un numero di cellulare errato o nel frattempo modificato; l’aver inserito il numero dell’abitazione presso la quale l’utente non è stato rintracciato.