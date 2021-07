Estratti i numeri fortunati della lotteria della Patronale di Toceno

Questi i numeri vincenti della lotteria organizzata a Toceno in occasione della Festa Patronale in onore della Gran Madre. Ecco i numeri vincenti: 4712 – 5207 – 4827 – 4312 – 2110 – 1644 – 416 – 243 – 2908 – 12 – 1178 – 5518 – 4498 – 1616 – 1164 – 157 – 3747 – 2719 – 1046 – 5109 – 4408 – 4782 – 4207 – 3815 – 2770 – 1299 – 5388 – 4241. Per il ritiro dei premi telefonare al numero: 349.0756717. La festa patronale viene archiviata anche quest'anno come un grande successo. L'evento, uno degli appuntamenti più estivi più attesi nel paese, ha avuto una veste diversa dal solito a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Il programma religioso ha previsto giovedì 1 e venerdì 2 luglio alle 20.30 e sabato 3 luglio alle 17 la Santa Messa. Domenica 4 luglio alle 10 Santa Messa e alle 15.30 Santi Vespri. Questo invece il programma ricreativo: sabato 3 luglio alle 17 inaugurazione del percorso artistico presso la Sala Parrocchiale di Toceno con visita guidata. Domenica 4 luglio, dopo l'apertura del punto ristoro (da asporto) con grigliata, polenta e patatine fritte, dalle 14 protagonista è stata la musica popolare per le vie del paese e dalle 18 alle 23 “Sangria Party” in piazza della Chiesa con dj set. L'incasso della lotteria è stato devoluto all'Aib e al soccorso alpino di Valle. Esprimono soddisfazione gli organizzatori della festa, il Comitato festeggiamenti giochi tocenesi: "Ringrazio tutti per la partecipazione e il rispetto delle regole" fa sapere il presidente Daniel Ferraris