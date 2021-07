L'Asl annuncia l'attivazione nei prossimi giorni di posti di degenza breve pediatrica

L’ASL VCO ha avviato un confronto con i Pediatri per l’attivazione nei prossimi giorni di posti letto di Osservazione Breve Intensiva pediatrica presso il DEA dell’Ospedale San Biagio di Domodossola.

Attualmente presso l’Ospedale San Biagio è attivo il Punto Nascita solo per parti in urgenza, con la presenza diurna di un Ginecologo e di un’Ostetrica e con reperibilità notturna. Il Pediatra garantisce la reperibilità sulle 24 ore.

Appena si verificheranno le condizioni per garantire la presenza delle Ostetriche e del personale infermieristico, sarà ripristinata l’organizzazione esistente nel periodo precedente all’emergenza Covid.

L’Azienda Sanitaria, pur avendo il personale sanitario impegnato a proseguire la campagna vaccinale che ad oggi ha visto l’inoculazione di più di 160.000 dosi, con 60.000 persone immunizzate, sta riattivando tutte le attività ambulatoriali e di degenza nei Presidi Ospedalieri sospese nei mesi scorsi, nel rispetto dell’applicazione delle norme contrattuali del personale.

In relazione al parto avvenuto con successo questa mattina al DEA del San Biagio in conformità al percorso di emergenza in vigore, nel confermare il buono stato di salute della neonata e della mamma, l’Azienda Sanitaria promuoverà nei prossimi giorni una verifica relativamente al precedente accesso presso il DEA dell’Ospedale Castelli.