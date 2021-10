Presentato a Macugnaga il MEHT 2021, al debutto la 105 K

Nei giorni scorsi a Macugnaga è stata presentata la terza edizione dell’Hoka Monterosa Est Himalayan Trail, alla scoperta della parete più alta d’Europa.

Sono già oltre 700 gli atleti che si sfideranno nelle diverse competizioni del MEHT 2021.

Paolo Ottone, deus ex machina dell’Asd Sport PRO-MOTION, organizzatrice dell’evento dice: «Finalmente, dopo un anno di stop, si tornerà a gareggiare. Il richiamo di queste favolose montagne è qualcosa di troppo forte per rinunciare e resta quale primario nostro obiettivo, tramite il MEHT, far conoscere questo territorio davvero speciale».

Distanze

Cinque le gare con distanze diversificate pensate per accontentare tutti gli atleti, da quelli che si cimenteranno nell’impresa più ardua a quelli che vogliono fare un’esperienza meno impegnativa o ai familiari che avranno l’occasione di vivere il territorio in assoluta libertà e sicurezza.

Tutte le manifestazioni avranno partenza e arrivo al Centro Sportivo di Pecetto.

La novità 105k

La grande novità di quest’anno sarà l’impegnativa prova Ultra 105K/8.000 D+, l’ultra distanza per atleti tecnicamente preparati con partenza alle 4.00 del mattino di sabato 17 luglio. Il percorso, da completare in un massimo di 36 ore presenta 8000 metri D+. Coinvolge il territorio di due nazioni con cinque Comuni interessati. Il punto più alto sarà il Passo del Monte Moro (2.868m).

Per iscriversi, gli atleti devono aver acquisito 3 Punti ITRA in una singola gara disputata dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2020. Ad oggi gli iscritti sono poco meno di cento atleti.

Le altre prove

Epic 60K/4.700 D+. Gli atleti partiranno alle 5.00 del mattino di sabato 17 e raggiungeranno il punto più alto al Passo Monte Moro (2.868m) andando a completare entro 18h i 4.700m D+ complessivo.

Un percorso molto tecnico dalle grandi emozioni ed ottimo come allenamento per i grandi ultratrail autunnali.

SKY 38K/3.100 D+ prenderà il via alle ore 6.00 del mattino e porterà gli atleti a raggiungere il punto più alto a Passo Monte Moro (2.868 m) e completare il percorso entro 12.5 ore con 3.100 m D+.

Il percorso è molto tecnico e consente di godere dell''imponenza dei “4.000 svizzeri”.

Challenge 22K/1.700 D+ competizione più morbida. Partirà alle 8.30 di sabato 17 e porterà gli atleti a completare i 1.700m D+ nel tempo massimo di 7.5 ore.

Gli atleti raggiungeranno il punto più alto ai Piani Alti di Rosareccio (1.187m) e transiteranno ai piedi della parete Est del Monte Rosa, correndo su severi ed impegnativi sentieri di montagna.

Short 14K/850 D+ gli atleti che opteranno per questa gara partiranno alle 9.00 di sabato 17 e avranno 5 ore di tempo per completare gli 850m D+. Raggiungeranno il punto più alto all’Alpe Bletz (1.714m).

Il percorso è adatto anche a chi ha poca esperienza e consente di godere della storia e della bellezza del paese walser Macugnaga.

Atleti

La prima edizione del MEHT ha visto il trionfo dell’omegnese Giulio Ornati nel 2018, seguito poi dal valdostano Franco Collè, vincitore nel 2019 e sicuro partecipante all’Ultra 105K assieme a Gianluca Galeati. Il settore femminile è stato dominato da Giulia Saggin nel 2018 e dalla spagnola Estelita Santin Fernandez nel 2019.

Al via della 105K femminile ci sarà sicuramente l’atleta locale Alice Modignani Fasoli che tenterà di scrivere il proprio nome sulla distanza regina.

Due nazioni e cinque Comuni

Confermato anche quest’anno lo sconfinamento in terra elvetica per il contornamento del lago di Mattmark con il ritorno in Italia dal Passo di Mondelli (2766 m).

Per la prova regina sono stati coinvolti anche i Comuni di Vanzone con San Carlo e Bannio Anzino che assieme a Ceppo Morelli, Macugnaga e alla svizzera Saas Almagell.

Gli interventi delle autorità:

Stefano Corsi, sindaco di Macugnaga: «Ringrazio Paolo Ottone per avere portato sul nostro territorio questa importante manifestazione sportiva. Il MEHT cresce tutti gli anni e diventa un ottimo veicolo pubblicitario per la nostra stazione alpina. Mi sia permessa una critica a quegli operatori turistici locali che nonostante i risultati già ottenuti, snobbano l’avvenimento e non concedono i posti letto nei loro alberghi. Credo fortemente che lo sport sia uno strumento in grado di generare importanti ricadute economiche per l’intera Valle Anzasca ed è per questo che, come Comune, abbiamo dato incarico di allestire

alcune aree di free camping. La carenza alberghiera denota una scarsa collaborazione da parte di molti albergatori».

Francesco Gaiardelli, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi: «Mi associo alle critiche sull’ospitalità specialmente dopo un anno in cui la pandemia ha penalizzato pesantemente l’intero settore turistico. Dobbiamo essere una comunità unita e tenace per vincere le sfide future. La nostra zona ospita grandi manifestazioni sportive che richiamano partecipanti e accompagnatori da tutto il mondo, il MEHT che è in costante crescita è un ottimo veicolo pubblicitario per il nostro comparto turistico».

Claudio Sonzogni, sindaco di Vanzone con San Carlo: «Lo sport è uno degli strumenti attraverso il quale potremo uscire dall’impasse della pandemia, per questo sento di dover ringraziare i volontari per la pulizia dei sentieri e Paolo Ottone, anima organizzativa del MEHT che andrà a valorizzare maggiormente la Valle Anzasca».

Tania Bettineschi, vicesindaco di Ceppo Morelli: «Unisco il mio plauso personale e quello dell’Amministrazione comunale che rappresento per il recupero e la valorizzazione della rete sentieristica attuata sulle nostre montagne. Un grande in bocca al lupo agli atleti e un plauso agli organizzatori».

La voce dell’organizzazione

Paolo Ottone, presidente di Sport Pro-Motion, conclude così la presentazione: «Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato per effettuare la pulizia dei sentieri, il teatro vero e proprio del MEHT. La componente più importante sia per la sicurezza dell’atleta sia per la promozione dell’evento è data dalla bellezza dalla percorribilità e dalla sicurezza del tracciato di gara. Ringrazio ancora la comunità intera perché, ciascuno a proprio modo, contribuisce alla buona riuscita del MEHT. Il nostro impegno è supportato economicamente dal Comune di Macugnaga che sostiene il MEHT sin dall’inizio. Se in un prossimo futuro riuscissimo a collaborare anche con la componente alberghiera riusciremmo a raggiungere risultati veramente strabilianti. Tutte le diverse gare si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli Covid-19. Arrivederci con la terza edizione dell’Hoka Monterosa Est Himalayan Trail il 17-18 luglio».