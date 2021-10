Trontano, stage di teatrodanza con la danzatrice e coreografa Danila Massara VIDEO

Ultimamente sono diverse le persone che lasciano la città per vivere nella natura nei borghi dell'Ossola, riuscendo a conciliare privato e lavoro, inserendosi inoltre nella comunità . È il caso della danzatrice e coreografa Danila Massara, milanese d’origine e trontanese d’adozione, che organizza dal 23 al 25 luglio a Trontano, nell'area feste, uno stage residenziale di Teatrodanza dal titolo “Qual buon vento!”.

Per oltre 15 anni Danila ha vissuto e lavorato tra l’Italia e la Francia. Qui ha danzato per alcune compagnie ed aver fatto parte di produzioni per importanti teatri ( tra cui la Maison de la Danse di Lione, l’ Opéra Comique di Parigi) e poi nel 2012 ha fondato la sua compagnia di danza, chiamata Ld’A-Linea d’aria. Da tre anni, con il marito Antonio Maniscalco fotografo d'arte, abita a Trontano. Qui Danila poco alla volta, desidera costruire e creare progetti e percorsi sia pedagogici che artistici.

«La danza, e in particolare il teatro danza, hanno un pubblico piuttosto ristretto -dice Danila - ma qui il terreno è fertile e gli incontri fatti fino ad ora mi spingono a continuare e a proporre nuove idee. Trontano è un luogo molto accogliente, la natura è estremamente bella. Sono stata accolta benissimo dagli abitanti. Lo stage Teatrodanza è aperto a tutti i livelli di esperienza nella danza e/o nel teatro. Saranno tre giorni intensi per sperimentare, scoprire e giocare con il movimento, e le parole».

A condurre lo stage, affiancheranno Danila Massara il danzatore e coreografo Alex Sander dos Santos (co-fondatore e co-direttore della compagnia Linea d’aria) e Arman Saribekyan, attore dello storico Théâtre du Soleil di Parigi, fondato e diretto da Ariane Mnouchkine. Saranno lezioni di teoria su testi poetici e narrativi e di pratica che si svolgerà nello spazio dedicato alle feste del Comune di Trontano, il più possibile all’aperto (palco o prato) e all’occorrenza nello spazio coperto della Sala Polivalente.

Il programma prevede inoltre, nelle serate di sabato 24 e domenica 25 luglio la partecipazione del pubblico, l’entrata è ad offerta libera. Gli spettacoli saranno proposti dagli artisti che conducono lo Stage, la domenica è prevista anche una piccola partecipazione degli allievi.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Trontano e con il sostegno dell’associazione culturale Navasco.