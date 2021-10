Il mercato auto è ancora in difficoltà, chiesti incentivi al governo

Il mercato dell'auto è ancora in difficoltà. Il dato del Piemonte, sulla scia di quello a livello nazionale, resta in chiaroscuro a causa degli effetti della pandemia. Nello scorso maggio le immatricolazioni di vetture nuove sono state 18 mila (la domanda risulta in calo rispetto a maggio 2019, quando il Covid ancora non c’era), 88 mila il dato dei primi cinque mesi dell'anno. “In generale - commentano gli esperti del settore - il segno meno che si registra conferma l’effetto negativo dell’esaurimento dei fondi per i programmi di incentivi alla rottamazione”. Non cambia la vetta della classifica dei modelli più popolari, sempre ad appannaggio della Panda, con poco meno di diecimila auto immatricolate da gennaio a maggio. Chi ha una famiglia preferisce Suv e utilitarie. A parlare sono i dati: le monovolumi sono ormai un lontano ricordo del passato, le immatricolazioni nei primi 5 mesi dell'anno non hanno infatti superato quota 3 mila. Tra le auto da sogno in vetta alla classifica troviamo la Porsche 911.

Le top 3 per provincia. Nel Verbano Cusio Ossola Fiat Panda, Suzuki Swift, Suzuki Ignis; a Novara: Lancia Ypsilon, Citroen C3, Fiat Panda; ad Alessandria: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Dacia Sandero; ad Asti: Fiat Panda, Dacia Sandero, Lancia Ypsilon; a Cuneo: Fiat Panda, Jeep Compass, Jeep Renegade; a Torino: Fiat Panda, Lancia Ypsilon Jeep Compass; a Biella: Fiat Panda, Citroen C3, Ford Puma; a Vercelli: Suzuki Swift, Fiat Panda, Ford Puma.

Intanto, mentre a metà strada tra l'ibrido e l'elettrico puro le vetture “phev” registrano anche in Piemonte e nel Vco la crescita maggiore a maggio rispetto al 2020, arriva in questi giorni la nuova richiesta al governo da parte di Anfia, Unrae e Federauto, ovvero le associazioni di categoria, che dicono: “Per invertire il trend sono indispensabili incentivi nel decreto Sostegni bis”.