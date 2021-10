Macugnaga, aperta la mostra fotografica “O come Ossolani”

Si è inaugurata ieri a Macugnaga, presso il Museo della Montagna e del Contrabbando, la mostra "O come Ossolani", rassegna fotografica ideata e proposta da Francesca Rossi.

Una serie di pannelli fotografici dedicati ai volti delle valli dell’Ossola e alle storie ad essi collegate.

L'autrice spiega: «Il mio lavoro fotografico abbraccia i walser con la loro affascinante storia di vita. Gli spazzacamini della Val Vigezzo. Le donne di Malesco che preparano i Runditt. Le signore della Valle Antrona con l'arte del ricamo "risela". La vita contadina della pianura ossolana. Non sono una fotografa professionista, ma spero che da queste immagini traspaia il mio amore per questo fantastico territorio».

Francesca Rossi, autentica donna di mondo per averlo girato in lungo e in largo: «Viaggiatrice, finora ho visitato 54 nazioni cercando di addentrarmi il più possibile negli usi e costumi, nella vita di queste differenti realtà. Penso che da lì è nata l'esigenza di dedicare uno spazio speciale all’Ossola e alla sua gente».

La mostra è visitabile presso il Museo della Montagna e del Contrabbando fino al 30 agosto.