Accesso diretto alle vaccinazioni per il personale scolastico

Da domani il personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente, che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale oppure si è iscritto in base alla rispettiva fascia di età ed è in attesa di ricevere la prima dose può recarsi nei punti vaccinali con accesso diretto e senza prenotazione.

I punti vaccinali nella nostra Provincia sono al Teatro Maggiore, all'Unione Montana Valle Ossola e alla sede Arpa di Crusinallo. Si può accedere dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.30.

Sarà necessario solo esibire una documentazione che attesti l’appartenenza a questa categoria.