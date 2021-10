Pochi secondi dopo la parata decisiva di Donnarumma su Saka è scoppiata la festa anche nella nostra Provincia. Domo, Verbania e Omegna, ma anche in altri centri del Vco è un tripudio di tricolori e cori. Dopo i festeggiamenti del 2006, per la conquista del mondiale in Germania si torna a fare festa per la nazionale.

Clacson, cortei, canti, petardi e anche fuochi d'artificio, la festa è appena cominciata e si appresta ad andare avanti fino a notte fonda. Grazie ragazzi!!!