Lunghe code e disagi per i lavori sul viadotto di Gagnone, l’Unione Montana scrive ad Anas

L’Unione montana Valle Vigezzo invierà nelle prossime ore una missiva ad Anas per richiedere l’impiego dei movieri nei momenti di maggiore traffico, dopo i disagi che si sono verificati ieri pomeriggio con code da Druogno a Santa Maria Maggiore. “E’ una situazione inammissibile, dobbiamo evitare che si ripetano i problemi di domenica, per questo – spiega il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini - ho chiesto al presidente dell’Unione montana Valle Vigezzo, Paolo Giovanola, di scrivere ad Anas affinché si possano attuare tutte le misure utili a ridurre il più possibile i disagi per chi percorre la strada che collega a Domodossola”.