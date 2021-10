Raccolta fondi in memoria di Martina e Paola, le ragazze ossolane morte sul Monte Rosa

Continua in rete il ricordo di Martina Svilpo e Paola Viscardi, le due ragazze ossolane con la passione per la montagna, morte per assideramento dopo essere rimaste bloccate per una tormenta sul Monte Rosa. La tragedia ha scosso la comunità dando vita ad una grande commozione collettiva e una partecipazione attiva.

I familiari delle due ragazze, insieme agli amici, hanno promosso una campagna su GoFundMe che al momento ha fatto registrare oltre 570 condivisioni sui social raccogliendo 3.800 euro. “Il ricavato della raccolta fondi - fanno sapere i promotori dell’iniziativa - sarà destinato all’acquisto di materiale da donare al Soccorso Alpino di Aosta".

La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/per-sempre-martina-e-paola