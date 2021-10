Partono il 14 luglio a Villette i laboratori di Arte in Atelier

Al via a Villette i laboratori artistici per bambini dai 6 ai 12 anni con Arte in Atelier e Fantasie di pietra. Cinque gli appuntamenti in programma organizzati in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Villette per far scoprire ai più piccoli l'arte in tutte le sue forme: mercoledì 14 luglio “Story stones”, un laboratorio per creare sassi e inventare storie;

mercoledì 21 luglio “Dalla calce all'affresco”, alla scoperta dell'antica tradizione vigezzina;

mercoledì 28 luglio “I quadri della natura. Creiamo un paesaggio con elementi naturali”;

mercoledì 4 agosto laboratorio “Pittura dal vero, dipingiamo un quadro”;

mercoledì 18 agosto “Impariamo a modellare”.

I corsi si terranno tutti dalle 16 alle 18. Per info, costi e prenotazioni contattare Federica al numero 347.8155182.