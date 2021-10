Ultimi allenamenti per Filippo Ganna prima delle Olimpiadi di Tokyo

Ultime ore di allenamento in quota per Filippo Ganna, il campione del mondo di ciclismo a cronometro e di inseguimento individuale che in questi giorni è stato a Macugnaga in preparazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Il forte ciclista, che corre per il team Ineos Grenadiers, ha curato meticolosamente la sua preparazione in quota facendo base al rifugio Oberto-Maroli.

All'allenamento fatto ai tremila metri ha unito quello sulle strade della nostra provincia dove pedala in compagnia di Matteo Malucelli e Andrii Ponomar, atleti dell'equipe Androni Giocattoli Sidermec.

Alle prossime Olimpiadi, Filippo Ganna correrà, mercoledì 28 luglio, la prova a cronometro, specialità di cui è campione del mondo mentre, dal 2 al 4 agosto, sarà impegnato in pista con il quartetto azzurro per cercare una medaglia nell'inseguimento a squadre (quello individuale per cui è campione del mondo non fa parte del programma olimpico).