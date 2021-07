Pd e M5S votano contro la nomina di Spadone a presidente del Parco Valgrande

“Votando contro la proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente Parco nazionale della Val Grande in commissione Ambiente, Pd-5s smentiscono pubblicamente le indicazioni arrivate dal Governo. Una presa di posizione che non è vincolante ai fini dell’operato del Ministro Cingolani ma che risulta incomprensibile rispetto agli accordi di maggioranza già presi tra tutte le forze politiche. Una decisione peraltro completamente improvvisa ed immotivata, alla luce anche del parere favorevole del relatore. Onde evitare che si crei un problema politico non indifferente ai fini dell’operato della commissione e di tutta la maggioranza, auspichiamo in questo senso che non ci siano ulteriori incidenti e che si possa operare in un clima pienamente collaborativo”.



Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Luca Briziarelli, capogruppo in Commissione Ambiente, ed il senatore leghista piemontese Enrico Montani.