Dopo pioggia e grandine temperature in calo

Il deciso peggioramento previsto si è puntualmente verificato. Luca Sergio di MeteoLive Vco traccia il riassunto di questa pesante situazione metereologica piuttosto anomala per il mese di luglio: «Una serie di temporali autorigeneranti in rapida successione hanno flagellato la nostra provincia. Negli ultimi tre giorni sono caduti 170 mm di pioggia in Val Formazza. Molti i disagi che si sono venuti a creare. Il Toce è esondato a Verampio di Crodo. Il maltempo ha prodotto una successione di temporali molto pericolosi interessando tutto il Vco con grandine di media dimensione e forti raffiche di vento.

A Domodossola, dalla mezzanotte del giorno 12, sono stati superati i 100 mm, 80 a Baveno, 50 a Gravellona Toce.



Le temperature resteranno basse con minime sotto la media del periodo (1981-2010) fino al 17 del mese, poi arriverà un’ondata di caldo sub tropicale».

Arpa Piemonte: dati rilevati il giorno 13 luglio 2021



Località Temperatura minima Pioggia accumulata

alle ore 21.00 dalle ore 00.00

Domodossola 252 m 14,5°C 110,8 mm

Candoglia 201 m 15,4°C 59,4 mm

Fomarco 252 m 13,2°C 106,2 mm

Druogno 831 m 10,2°C 165,5 mm

Bannio Anzino 669 m 12,3°C 62,8 mm

Formazza Bruggi 1226 m 7,0°C 163,4 mm

Macugnaga Pecetto 1360 m 8,4°C 75,4 mm

Alpe Devero 1634 m 5,8°C 130,6 mm

Alpe Veglia 1740 m 4,9°C 75,0 mm

Rifugio Zamboni 2075 m 5,1°C 65,0 mm

Passo del Moro 2820 m -1,7°C 57,2 mm