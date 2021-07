Macugnaga, serve una soluzione urgente per il torrente Tambach

Allarme ieri a Macugnaga per l'ingrossamento del torrente Tambach che già aveva creato molti danni nell’alluvione dello scorso mese di ottobre.



Il sindaco Stefano Corsi riassume così l’episodio: «Le forti piogge che hanno interessato il nostro territorio hanno evidenziato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la necessità di urgenti interventi per la messa in sicurezza del paese.



Il rio Tambach, notevolmente ingrossato, ha messo a rischio la tenuta della passerella pedonale provvisoria realizzata in prossimità della piazza del mercato.



Abbiamo chiuso la strada di collegamento fra Chiesa Vecchia e Pecetto e mantenuto sotto costante osservazione l’intero percorso del torrente che scende fra le case del paese.



L’alveo dello stesso non è ancora stato ripulito dopo la piena dello scorso autunno e, in tanti punti, l’argine risulta ormai insufficiente.

La zona, che viene messa in pericolo ad ogni pioggia intensa, è centrale, parte dal Dorf con il cimitero, Chiesa Vecchia fino al centro di Staffa.



Dopo l'alluvione di ottobre, l'Amministrazione comunale, ha provveduto, con fondi propri, alla sistemazione provvisoria realizzando un attraversamento pedonale, ma servono interventi radicali e urgenti.



Esiste già un progetto per la sistemazione della zona, con una spesa preventivata di 1 milione 160mila euro, che prevede il rifacimento delle difese spondali comprensive del ripristino della strada da e per Chiesa Vecchia. Il disalveo e la pulizia dell'intero tratto dal Centro Sportivo a sotto Staffa. I soldi sono stati stanziati dallo Stato ma sono tuttora fermi in Regione».