Bossi sul futuro della sanità: "La Lega saprà dare risposte concrete al territorio"

“Se non fosse l'argomento Sanità una questione seria e attuale, il comunicato stampa a firma PD VCO e gruppo Domodossola sarebbe da ignorare - dichiara il consigliere della Lega Marco Bossi-. Il partito che a livello locale firmò per la chiusura e svendita di San Biagio e Castelli per la costruzione di un ospedale abbarbicato su di un cocuzzolo, il tutto mentre a Roma con i governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni tagliava ulteriormente i fondi alla già martoriata sanità pubblica, oggi sale in cattedra in veste di saccente professore di storia. Peccato che lo scenario vissuto oggi sia il frutto delle loro "sinistre" scelte politiche.

Il centro destra é impegnato a recuperare gli anni e i soldi persi da quelle inutili e visionarie politiche che nulla hanno portato né al Piemonte ne al VCO, il tutto attraversando una difficile fase di emergenza pandemica che di fatto ha modificato il modo di interpretare il futuro.

Come già avvenuto per la questione dei canoni idrici, la Lega saprà dare risposte concrete al territorio mentre il Partito Democratico si confermerà una volta di più attore principale nel ruolo del maestro nel detto: "Chi sa fa, chi non sa insegna!”” conclude Bossi.