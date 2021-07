Domodossola, il candidato sindaco Ricci: “Serve campagna di sensibilizzazione per promuovere le vaccinazioni”

I casi di Covid in aumento, le paventate nuove chiusure ed i preoccupanti dati riguardo il rifiuto di somministrazione dei vaccini da parte di una considerevole fetta delle fasce a rischio mi obbligano ad una riflessione.

Da cittadino e candidato sindaco, ritengo fondamentale compiere un’opera di sensibilizzazione nei confronti delle vaccinazioni, essendo queste la via principale per sconfiggere il Covid19 e permetterci di tornare ad una vita normale, senza più restrizioni né privazioni di libertà. Vaccinarsi è inoltre un segno di rispetto nei confronti di migliaia di morti, dei loro parenti e di persone che, a causa del Covid, hanno perso il lavoro.

Negli scorsi giorni mi sono cimentato in un’iniziativa privata, attraverso i miei ristoranti, per promuovere la campagna vaccinale: mi sono dovuto scontrare purtroppo con diverse persone convinte dell’inutilità o peggio della dannosità delle vaccinazioni, che ci hanno ricoperto, con toni anche molto aggressivi, di insulti.

Trovo quindi importantissimo, da parte delle istituzioni locali ancor più che quelle nazionali, promuovere una campagna di informazione che arrivi casa per casa e che si faccia forte delle verità scientifiche ottenute in questi mesi, andando a spiegare, oggettivamente, benefici ed eventuali limiti dei vaccini ad oggi a disposizione.

Chiedo quindi a tutti gli altri candidati ed in particolare al sindaco Pizzi di prendere posizione sul tema ed al Comune di Domodossola di mettere in atto ogni iniziativa idonea a sfatare alcune fake news circolanti sui vaccini, facendo sì che le scelte in merito a questo tema siano libere ma consapevoli.

Il candidato sindaco per DomoDomani

Gabriele Ricci