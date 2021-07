I sindaci ossolani: ''Basta rischi, il Toce va pulito''

‘’Lo avevamo chiesto già dopo l’alluvione dell’ottobre scorso e ora lo ribadiamo: dobbiamo ripulire il Toce per evitare che questa cose si ripetano’’. L’appello alla Regione arriva da Ermanno Savoia, sindaco di Crodo. Ieri il fiume è uscito dagli argini allagando la zona di Verampio, costringendo tre famiglie a lasciare la loro casa. Si trattava di una famiglia di Crodo e di due famiglie di villeggianti. ‘’I residenti sono rientrati ieri sera perché il livello del fiume si era abbassato, le altre due famiglie sono ripartite per rientrare a casa loro’’ dice Savoia.

Il sindaco però punta ancora sulla necessità di pulire il Toce. come fatto anche da altri sindaci, chiede insistentemente alla Regione di intervenire sul fiume. Appello che in Ossola ormai si ripetono da decenni, prima verso il Magistrato del Po e ora verso la Regione.

‘’Sono mesi che con gli altri sindaci del territorio chiediamo a gran voce di intervenire con urgenza sull’alveo del fiume. Questa è una situazione vergognosa e non più tollerabile. Il presidente Cirio è commissario straordinario di Governo per l’alluvione dello scorso ottobre, agisca e convochi immediatamente i sindaci per intervenire con una pulizia dell’alveo che possa scongiurare il disastro dello scorso ottobre" aveva detto ieri il sindaco di Vogogna, Marco Stefanetta.

Nessun danno a Pallanzeno, altro paese a rischio. Ma anche qui il sindaco Gianpaolo Blardone rilancia: ‘’L’acqua del canale era salita sin quasi al ponte: se non si fanno i lavori sul Toce saremo sempre a rischio’’ .

Ieri il Toce era uscito dagli argini anche a Megolo, nel comune di Pieve Vergonte.