Code a Gagnone, Locatelli (Frontalieri) : "Spettacolo deplorevole, il Vco finisce a Masera"

Ciò che è successo domenica non dovrebbe più ripetersi. Almeno, così, si spera. Il sindaco di Druogno, dopo sue sollecitazioni, ha strappato ad Anas l'impegno ad utilizzare sin dalla prossima domenica (e per tutte le altre occorrenti) i movieri nel tratto interessato dai lavori a Druogno, precisamente sul viadotto di Gagnone. Assicurazioni che chiedono anche gli altri sindaci vigezzini. Tutti, insomma, vogliono evitare che si ripresentino nel prossimo weekend gli stessi problemi già evidenziati domenica, con un lungo serpentone di auto che nel primo pomeriggio andava da Druogno fino alle porte di Malesco. Sulla questione interviene anche Antonio Locatelli, dal Comitato frontalieri Vco. "Ancora una volta è la dimostrazione che la valle Vigezzo non conta niente per nessuno - sbotta Locatelli -. L'ennesima beffa per chi sta in tutti i modi di fare ripartire il turismo in una valle che, lo ricordiamo, vive in gran parte di turismo. E proprio i turisti sono stati quelli a pagare pegno, ritrovandosi la "porta" sbarrata per tornare a casa, dopo una giornata di relax in un posto meraviglioso come la nostra valle. E' ora di finirla con i proclami e i reclami da parte di chi dovrebbe, nei fatti, fare sentire la voce di questo territorio nelle sedi che contano ma evidentemente il Vco finisce a Masera e noi siamo terra di confine e nient'altro".