Occupazione, 6.150 le assunzioni previste a luglio nelle imprese dell’Alto Piemonte

Sono 6.150 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per luglio 2021, 3.310 unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di 640 unità rispetto all’analogo periodo del 2019, prima della crisi legata alla pandemia Covid-19.

Oltre il 70% delle entrate programmate saranno con contratto a termine; in tutte le realtà del territorio, inoltre, si riscontra un’elevata richiesta di esperienza professionale specifica o nello stesso settore, superiore al 60% delle entrate.

Complessivamente nel trimestre luglio-settembre 2021 i contratti stimati ammonteranno a 15.520, il 18,2% delle 85.370 entrate programmate a livello regionale.

Queste alcune delle indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Provincia di Novara

Le entrate programmate a luglio 2021 ammontano a 2.630, 1.340 unità in più rispetto a luglio 2020 e 60 in più rispetto a luglio 2019. Nel 27% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 73% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nel settore dei servizi (62% dei casi); oltre la metà delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale, il 17% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota leggermente superiore alla media nazionale (16%), mentre il 13% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 34% delle entrate provinciali. In 37 casi su 100 le imprese novaresi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Allargando l’analisi previsionale al trimestre luglio-settembre, le entrate previste saranno complessivamente 7.150. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi di alloggio e ristorazione (1.230), i servizi alle persone (830), il commercio (810 unità), i servizi di trasporto e logistica (710) e le industrie meccaniche ed elettroniche (680).

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Le entrate programmate a luglio 2021 ammontano a 1.390, 900 unità in più rispetto a luglio 2020 e 470 in più rispetto a luglio 2019. Solo nel 19% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 81% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nei servizi (84%); gran parte delle entrate (80%) troverà inoltre collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda il profilo professionale il 6% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale (16%), mentre il 5% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 37% delle entrate provinciali.

In 33 casi su 100 le imprese del VCO prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Allargando l’analisi previsionale al trimestre luglio-settembre, le entrate previste saranno complessivamente 2.780. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi di alloggio e ristorazione (1.200), il commercio (320), i servizi alle persone (300), le industrie metallurgiche (180) e i servizi di trasporto e logistica (120).

Provincia di Vercelli

Le entrate programmate a luglio 2021 ammontano a 1.090, 630 unità in più rispetto a luglio 2020 e 180 in più rispetto a luglio 2019. Nel 24% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 76% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalente nei servizi (67%); oltre la metà delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale il 15% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota leggermente inferiore alla media nazionale (16%), mentre l’11% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 35% delle entrate provinciali.

In 37 casi su 100 le imprese vercellesi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Allargando l’analisi previsionale al trimestre luglio-settembre, le entrate previste saranno complessivamente 2.800. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi di alloggio e ristorazione (560), il commercio (350), i servizi alle persone (340), i servizi di trasporto e logistica (240) e le costruzioni (180).

Provincia di Biella

Le entrate programmate a luglio 2021 ammontano a 1.040, 440 unità in più rispetto a luglio 2020 e 70 in meno rispetto a luglio 2019. Nel 28% dei casi le entrate saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 72% si tratterà di contratti a termine.

Sotto il profilo settoriale le assunzioni si concentreranno prevalentemente nei servizi (72% dei casi); oltre la metà delle entrate, inoltre, troverà collocazione in imprese con più di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale, il 16% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota allineata alla media nazionale, mentre il 13% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà, invece, il 31% delle entrate provinciali.

In 35 casi su 100 le imprese biellesi prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.

Allargando l’analisi previsionale al trimestre luglio-settembre, le entrate previste saranno complessivamente 2.790. I principali comparti in cui si concentreranno le previsioni di entrata nel trimestre di riferimento sono i servizi alle persone (600 unità), i servizi di alloggio e ristorazione (480), le industrie tessili e dell’abbigliamento (390), il commercio (360) e i servizi di supporto alle imprese e alle persone (150).