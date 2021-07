Le previsioni meteo per il fine settimana

Tempo in miglioramento nel weekend. “La discesa verso l’Italia meridionale del minimo depressionario – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - permetterà una risalita dei valori di pressione, garantendo un miglioramento del tempo sul territorio piemontese e un deciso rialzo delle temperature”.

SABATO 17 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo soleggiato, con velature alte e sottili in transito. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in deciso aumento fino ai 4200-4300 m. Venti: moderati in montagna, da nordest sulle Alpi e da nord sull'Appennino; deboli variabili altrove, con rinforzi da nord al pomeriggio su Valle Ossola e pianure orientali adiacenti.

DOMENICA 18 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi al pomeriggio a ridosso dei rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni: isolati deboli rovesci sui rilievi alpini nel pomeriggio. Zero termico: in lieve calo sui 4100 m. Venti: prevalentemente da nordest, moderati in montagna in attenuazione nel pomeriggio e deboli altrove con rinforzi in Valle Ossola e pianure adiacenti.