Riserva Biosfera, conclusi i 13 incontri per la consegna della segnaletica turistica Mab Unesco

Giovedì 15 luglio si è concluso il ciclo di 13 incontri organizzati a cura dell'Ufficio MAB della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano che, a partire dalla fine di maggio, hanno consentito di distribuire attraverso la Lombardia e il Piemonte i materiali di segnaletica turistica relativi al riconoscimento concesso nel 2018 al nostro territorio dall'UNESCO nell'ambito del programma "Man and Biosphere" (MAB) .A prenderli in consegna sono intervenuti i rappresentanti di ben 92 municipalità dell'area MAB,

Lo scopo è quello di contribuire, attraverso la loro collocazione presso gli ingressi cittadini, ad accrescere la consapevolezza da parte dei visitatori e cittadini di trovarsi all’interno di un territorio eccezionale, la cui straordinarietà da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e della biodiversità è stata riconosciuta a livello internazionale dall’UNESCO.



La consegna di questa cartellonistica e dei relativi layout è infatti contemplata nel piano di azione della Riserva MAB nella sezione dedicata alle azioni di comunicazione off-line - piano che prevede anche delle sedute di consultazione dei soggetti coinvolti, volte a stabilire temi comuni di lavoro e di collaborazione.



“Queste iniziative hanno significato tanto per noi: non solo il ritorno ad incontrarsi in presenza e a condividere i temi che ci stanno a cuore, ma hanno rappresentato soprattutto tante occasioni, ognuna diversa dall'altra, per raccogliere spunti, idee e riflessioni su cosa significa per ciascuno di noi essere parte di una Riserva della Biosfera” il commento della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano.



“Non è cosa da tutti i giorni -sottolineano- che 92 amministratori tra sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri, abbiano lasciato per qualche ora le urgenze e gli impegni della loro quotidianità lavorativa per dedicare del tempo a immaginare insieme prospettive di futuro, a comprendere come questo riconoscimento può contribuire al benessere socio-economico delle loro comunità e alla salvaguardia dell'ambiente che le ospita”.