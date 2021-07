Come sarà il campionato di serie A 2021-2022

Come abbiamo potuto constatare durante la passata stagione, le squadre neopromosse in serie A non sono più del tutto sprovvedute e spesso riescono a ottenere buoni risultati già al loro esordio nella massima divisione. Gli esempi più recenti sono sicuramente quelli del Verona di Juric, del Parma di D’Aversa, ma ancora più recente e calzante appare la stagione passata per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Al suo debutto assoluto in serie A la squadra ligure, forte di una società preparata e pronta per fare bene, ha saputo dimostrare sul campo e fuori che c’è sempre posto e spazio per chi gioca bene e costruisce un progetto credibile ed efficace all’interno di una dimensione come il calcio di massima divisione italiano, che gradualmente sta tornando su livelli ottimali, dopo anni di luci e ombre. Il risultato ottenuto dalla Nazionale di Roberto Mancini ne è un esempio evidente e palpabile.

Eppure anche la serie A ha saputo alzare l’asticella, dopo anni un po’ abulici e privi di risultati sportivi degni di nota, per quanto concerne una dimensione internazionale. Manca ancora un ultimo step, quello che dovrebbe riportare un club italiano a giocarsi una finale di Champions League, come è successo solo alla Juventus di Max Allegri durante gli ultimi dieci anni, tecnico che non a caso è prontamente ritornato alla guida del club bianconero di Andrea Agnelli. Per quanto riguarda le neopromosse in A, quest’anno troviamo invece l’Empoli, la Salernitana e il Venezia. A rendere però particolarmente interessante il calendario e quindi la stagione ci pensano anche i cambi tecnici alla guida di molte squadre. Questo discorso vale non solo per le big e i top club che fanno parte del campionato di serie A, ma anche per le piccole realtà emergenti e non.

Si riparte quindi dalle squadre che hanno confermato il proprio allenatore come l'Atalanta di Gasperini, il Milan di Pioli, il Bologna di Mihajilovic, il Genoa di Ballardini, il Cagliari di Semplici e l'Udinese di Luca Gotti. Anche la Salernitana e il Venezia hanno riconfermato i tecnici che hanno ottenuto la promozione: per i granata ci sarà infatti Fabrizio Castori, mentre i lagunari ripartono in A da Paolo Zanetti. Otto squadre su 20, e di queste 12 formazioni troviamo club del livello di Inter, Juventus, Roma, Lazio e Napoli, che hanno deciso di cambiare e rinnovare la guida tecnica.

Solo in un caso si tratta di un ritorno: la Juventus infatti dopo due anni di esperimenti, torna al vecchio e vincente con la scelta di Massimiliano Allegri. Maurizio Sarri dopo un anno di stop torna invece ad allenare la Lazio di Lotito, orfana di Simone Inzaghi, passato invece alla guida dell’Inter. Una vecchia conoscenza per il Napoli di De Laurentiis che dopo una stagione e mezza cambia ancora, scegliendo Luciano Spalletti, ex Inter e Roma. Proprio un altro ex tecnico nerazzurro guiderà la Roma di Friedkin, si tratta del tecnico portoghese José Mourinho, allenatore che in Italia così come in Spagna, Portogallo e Inghilterra non ha certo bisogno di presentazioni, con un palmares di tutto rispetto, che lo vede sui livelli di Ancelotti, Enrique, Guardiola e Zidane.

Allegri, Sarri, Mourinho, Spalletti, Inzaghi, questi sono dunque i nomi per tornare a vincere e per infiammare la stagione di serie A 2021-2022 e di conseguenza anche la Champions e l’Europa League, dato che queste squadre, assieme e Milan e Atalanta, saranno protagoniste anche in Europa.