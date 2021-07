Il Pd domese attacca Pizzi: "Sulla sanità ha fallito"

Il re è nudo. Il “niet” della Regione sul Punto Nascite ci dice quanto grande fosse l' ambiguità del sindaco e di quanto fossero vane le sue promesse nel dare per certo l' Ospedale nuovo tra Domo e Villa.

Perché ora è evidente che la battaglia sul Punto Nascite è riduttiva, in quanto il segnale che la Regione ha dato – non solo all' Ossola ma a tutto il VCO – è questo: scordatevi l' Ospedale nuovo!

Ma quel segnale era ben chiaro da molto tempo: un Governo Regionale parla con gli atti formali -Delibere di Giunta e/o di Consiglio- e nulla di tutto ciò era stato fatto.

Pizzi non ha voluto leggere “i fatti”, illudendosi (?) ed illudendo i cittadini, non curandosi di chi, dall' opposizione, lo richiamava alla realtà e lo invitava a compiere atti concreti verso il “suo” Governo Regionale.

Lui ha condiviso tutta la linea e l' azione politica di questo centrodestra che è lo schieramento che lo ha portato alla vittoria nel 2016.

Lui, insieme a tutto il cdx, ha promesso un Ospedale nuovo “di qualità” tra Domo e Villa, mostrando sprezzante derisione verso chi, sempre orientato ad una Sanità Ospedaliera di Qualità, aveva cercato la difficile strada della mediazione in questa provincia tripolare.

Ora è evidente l' obbiettivo regionale ed il rischio per tutto il VCO: due “ospedaletti” e per le cose serie si va a Borgomanero e Novara.

Noi, come Partito Democratico di Domodossola siamo responsabilmente pronti a contrastare questo sciagurato obbiettivo che porterebbe alla dissoluzione, per tutto il VCO, di una Sanità ospedaliera di qualità e per questo siamo disposti a collaborare con quanti vanno nella direzione da noi indicata.





Tuttavia ci corre il dovere di rimarcare come la chiamata alle armi di Pizzi sul Punto Nascite, lasciando in ombra la questione Ospedale Nuovo, è il tentativo di scaricare sui soci le proprie responsabilità e di costruire una bella cortina fumogena.

Il tutto a chiari fini elettorali... .

La Segreteria ed il Capogruppo Consiliare PD di Domodossola