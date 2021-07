Preioni: "Il Punto nascite domese non è mai stato chiuso, era aperto per le emergenze" VIDEO

In un video postato sui social il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni riassume quanto emerso durante l'incontro di stamane con i vertici dell'Asl Vco. "Il Punto Nascite del San Biagio non ha mai chiuso, ha sempre garantito le emergenze" spiega Preioni, che sottolinea poi la grave carenza di ginecologi e ostetriche per poter riaprire il reparto, ma garantisce che si farà un bando per reperirli.

Preioni lancia poi un monito a Ginecologi, Pediatri e Medici ossolani: "Basta col dire alle partorienti di andare a partorire via da Domodossola. Per tenere aperto il reparto servono centinaia e centinaia di parti".

Poi passa alla questione Pizzi: "Lo dica se vuole continuare la sua avventura appoggiato dal centro destra e dica se sta utilizzando questo tema ai soli fini elettorali. Vogliamo rieptto per la Lega"