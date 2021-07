Un nuovo punto informazioni turistico alla stazione domese VIDEO E FOTO

Con il prossimo anno l'ufficio turistico domese avrà a disposizione, oltre ai locali al Movicentro, anche spazi più ampi all'interno della stazione vicino alla biglietteria. I lavori di sistemazione e ristrutturazione sono iniziati stamattina e termineranno a fine anno. Ad illustrarli il sindaco Lucio Pizzi e l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola.



L'importo dei lavori è di 265 mila euro e saranno finanziati per 200 mila euro da fondi Interreg e per 65 mila euro da fondi comunali. L'intervento si sviluppa su uno spazio di 70 metri quadrati più 30 metri di soppalco. La sistemazione permetterà anche l'apertura di un servizio deposito bagagli nel punto di informazione turistica attuale.

“Un nuovo servizio – ha spiegato il sindaco Lucio Pizzi - che sarà sicuramente apprezzato dagli amici svizzeri che ci auguriamo torneranno a trovarci presto”.

“Si tratta di locali – ha aggiunto l'assessore Falciola - che le ferrovie ci hanno messo a disposizione; verranno rifatti l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e condizionamento, verranno rifatti i serramenti esterni con porte in cristallo. Viene realizzata una riqualificazione generale con la sistemazione di una scala e un soppalco da dedicare a zona riunioni. Verrà conservato in parte il pavimento in marmo”. E' prevista una doppia entrata, dal binario e dall'atrio. Per la futura gestione dell'ufficio è stato pubblicato un bando.