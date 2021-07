Questa sera in piazza mercato la Fabrizio Spadea Latin Band

Verrà recuperato questa sera, mercoledì 21 luglio, alle 21,30 il concerto della Fabrizio Spadea Latin Band che si sarebbe dovuto svolgere due settimane fa per i ‘giovedì d’estate’ e poi annullato a causa delle forti piogge.

Invece domani, giovedì 22 luglio, prosegue il calendario dei ‘giovedì d’estate’ con la musica soul degli Are & Be in piazza mercato alle 21.

In piazza Chiossi per i più picocli si esibiranno Circus Time con Fortunello, Marbella e Ginger-Ale.

Per finire il divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade parlerà de ‘L’Universo al di la dell’orizzonte’.